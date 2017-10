Presa din Asia scrie despre o noua strategie pe care ar putea s-o adopte Apple.

Pentru ca vanzarile de iPhone pe piata asiatica nu merg prea bine, Apple are in vedere o schimbare de strategie.

Astfel, potrivit Phone Arena, care citeaza presa din China si Japonia, Apple va lansa anul viitor un iPhone mai ieftin.

Este vorba de doua modele de iPhone, care au primit numele de cod Lisabona si Hangzhou.

Acestea vor avea specificatii similare celor de la iPhone X: ecran OLED, Face ID, TrueDepth Camera. Pretul va fi insa cu pana la 90 de dolari mai mic decat iPhone X.

In China, o piata cu un potential deosebit, Apple are o competitie serioasa din partea rivalilor Oppo si Huawei. Acesta din urma are 31% din cota de piata in China, iar Apple numai 17,7%.

Chinezii, desi sunt mari amatori de gadgeturi, nu se grabesc sa plateasca in jur de 1.000 de dolari pentru un telefon, preferand modele mai ieftine, dar la fel de performante.

De aceea, producerea unui telefon mai ieftin este singura solutia pentru a castiga cea mai mare piata de smartphone din lume.