Potrivit unui raport publicat in Coreea, Apple are in plan dezvoltarea unei tehnologii deosebite.

Senzorul de amprenta integrat in ecran va fi ultrasonic, astfel incat va putea surprinde chiar si cele mai mici detalii ale amprentei utilizatorului. Tehnologia este dezvoltata de Apple, alaturi de Samsung si Qualcomm. Senzorii biometrici ultrasonici costa mai mult, dar sunt mult mai precisi decat cei optici, folositi in prezent la autentificarea prin amprenta. Cei optici folosesc lumina pentru a citi forma amprentei si analizeaza daca aceasta se potriveste cu cea a utilizatorului. Exista insa si o a treia tehnologie, cea capacitativa, care detecteaza schimbari in patternul electric, pentru a recunoaste amprenta. Samsung va introduce probabil senzorul de amprenta ultrasonic integrat in ecran la modelul Galaxy S10, anul viitor. Sistemul ar putea fi folosit insa ulterior si pentru alte gadgeturi, precum dispozitivele inteligente din locuinta sau chiar masinile. Tot anul viitor acest senzor ar putea fi regasit pe modelele de iPhone, scriu cei de la Phone Arena. Anul viitor ar putea fi produse peste 100 de milioane de senzori de amprenta in ecran, iar in 2020 numarul unitatilor s-ar putea dubla.