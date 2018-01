Noul smartphone se va adresa celor care isi doresc un telefon mid-range.

Informatia a fost lansata de compania de cercetare a pietii TrendForce, care a realizat un raport despre piata de smartphone in 2018..

Prima versiune de iPhone SE a fost lansata in primavara anului 2016, iar de atunci nimeni nu a mai stiut care sunt planurile Apple privind acest gadget.

Noul iPhone SE va fi lansat in prima jumatate a anului 2018 si va fi fabricat de furnizorul Wistron, care are o fabrica in India.

Conform informatiilor neconfirmate inca, noul telefon va avea ecran de 4 inci si hardware de la modelul iPhone 6s: procesor A9, 2GB de RAM si camera principala de 12MP, scrie MacRumors.

Pe langa noul model de iPhone SE, anul acesta Apple va lansa si cateva modele flagship: doua cu ecran AMOLED (un iPhone cu ecran de 5,8 inci si unul de 6,5 inci) si un model cu ecran LCD de aproximativ 6 inci.