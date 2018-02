Un raport realizat de Bloomberg ofera noi informatii despre modelele care vor fi lansate in 2018.

Potrivit noului raport, Apple va pune accent anul acesta pe modelul mai mare de iPhone, care va fi un phablet. In acest fel, vrea sa castige mult pe nisa utilizatorilor care prefera ecranele foarte mari.

Noul telefon se va numi probabil iPhone Xs Plus, dar deocamdata este cunoscut sub numele de cod D33.

Ecranul va fi de 6,5 inci, la fel ca iPhone 8, insa datorita ecranului edge-to-edge acesta va fi cel mai mare iPhone de pana acum.

A aparut si o poza care ar putea infatisa ecranul acestui telefon. Probabil ca ecranul va fi folosit si in modul split-screen, astfel incat va putea afisa aplicatii diferite una langa alta. Ecranul OLED la avea o rezolutie de 1242 x 2688 pixeli.

Noul model de iPhone X, numit deocamdata D32, (posibil sa primeasca numele iPhone Xs) va pastra dimensiunea de 5,8 inci la ecran.

Ambele versiuni - iPhone Xs si Xs Plus ar putea avea dual-SIM in unele regiuni, dar pentru asta ar putea fi folosita tehnologia E-SIM, care permite telefonului sa se conecteze la mai multi operatori de telefonie mobila fara sa fie nevoie de un card SIM fizic.

Versiunea mai ieftina, care se va numi probabil iPhone 9, ar putea avea totusi specificatii premium, intalnite pe iPhone X: ecran edge-to-edge, ecran OLED si sistem de recunoastere faciala, scrie Phone Arena.

Cele trei noi modele de iPhone vor fi lansate in toamna acestui an. Vom vedea un upgrade la iPhone X, un iPhone X Plus si un model accesibil, care va costa in jur de 650-750 dolari.