Analistul Ming-Chi Kuo de la KGI Securities ofera noi informatii despre modelele de iPhone care vor lansate anul acesta.

Potrivit lui Kuo, Apple va lansa in toamna aceasta si doua versiuni de iPhone cu dual-SIM. Practic, doua dintre cele trie modele de iPhone care vor fi lansate in 2018 vor fi disponibile in doua versiuni: cu single-SIM sau cu dual-SIM.

Dual-SIM se va regasi pe modelul mai ieftin, cu ecran LCD de 6,1 inci si pe modelul premium, cu ecran OLED de 6,5 inci. Al treilea model, cu ecran OLED de 5,8 inci, va fi lansat numai in versiunea cu single-SIM.

Datorita suportului pentru dual-SIM, care va fi o premiera pentru Apple, cele doua versiuni vor avea preturi diferite. Astfel, cel mai ieftin iPhone, cu single-SIM, va costa de la 550 de dolari, in timp ce acelasi model, cu dual-SIM, va costa cu 100 de dolari mai mult, scrie Phone Arena.

Oricum, este aproape sigur ca preturile de pornire pentru modelele de iPhone din acest an vor fi mai mici decat estimasera intial expertii, care anuntau un pret de aproximativ 700 de dolari pentru cel mai ieftin model.

Apple nu a fost interesat pana acum sa lanseze telefoane cu dual-SIM pentru ca acestea nu sunt foarte populare in Statele Unite. Sunt cautate insa pe alte piete.

Prin urmare, e posibil ca Apple sa devina tot mai interesat sa vada cat mai multe iPhone in Europa, America de Sud si chiar Asia.

