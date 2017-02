Un fan a creat o randare de presa dupa ultimele zvonuri legate de iPhone 8.

Speculatiile legate de iPhone-ul pregatit de Apple cu ocazia aniversarii a 10 ani de la primul model apar tot mai des desi mai este jumatate de an pana cand Apple isi va prezenta flagship-ul. Pentru cei care vor ca toate zvonurile sa fie "traduse" in imagini, cei de la Concept Phones au prezentat un clip ce a strans aproape 400.000 de vizualizari in 2 zile!

Clipul este creat in stilul celor promotionale create de catre Apple si arata un design edge-to-edge - luand in calcul cum arata portul Lightning si camera, pare de aceeasi dimensiune cu iPhone 7 Plus. Insa ecranul este mai mare.

Thadeu Bandao, autorul conceptului, isi imagineaza ca scaptiul din jurul butonului home poate fi folosit pentru informatii suplimentare ale fiecarei aplicatii, precum controale suplimentare ale aplicatiei. Un alt exemplu este legat de editarea imaginilor.

Design-ul acesta raspunde la una dintre marile critici legate de iPhone 7 si anume spatiul prea mare lasat in partea de sus si cea de jos.