Aproximativ 20% dintre utilizatorii de smartphone vor avea telefon cu display care poate fi indoit pana in 2019!

Primul telefon cu display care poate fi indoit urmeaza sa apara in 2017 iar popularitatea acestora va fi uriasa. Cel putin asta sustin cei de la Kolon Industries, singura companie din lume care poate in prezent sa produca in masa un astfel de display. Kolon Industries aprovizioneaza cu materialele necesare companii precum Samsung sau LG.

Conform sefilor companiei, 5 companii majore de tech vor incepe productia in masa de display-uri care se pot indoi in 2018. Iar un an mai tarziu, cota de piata a acestor telefoane urmeaza sa ajunga la 20%!

Materialul flexibil creat de Kolon Industries va inlocui sticla rigida pe smartphone-uri si va fi folosita pentru device-urile lansate in viitor. Compania intentioneaza sa produca in jur de 100 de milioane de unitati in 2018.