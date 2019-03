Informația a fost prezentată pe Twitter și din păcate se rezumă la acest anunț, fără să ofere alte detalii. Dar, pentru că vorbim de un flagship (chiar dacă va fi unul accesibil ca preț), cu siguranță telefonul va avea cel mai bun procesor existent la ora actuală, adică Snapdragon 855, scriu cei de la Phone Arena.

Samsung will launch a cost-effective flagship phone this year, the price will be lower than the price of the galaxy S series.#Samsung #SamsungS10 #galaxyS10 #GalaxyS10plus #Galaxy pic.twitter.com/mcBwppG7MC