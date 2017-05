Compania israeliana StoreDot va incepe anul viitor productia unor baterii care se incarca ultrarapid.

FlashBattery ar putea deveni realitate in curand, scrie Daily Mail. Doron Mysersdorf, CEO al companiei StoreDot, spune ca bateriile care se incarca in doar 5 minute sunt deja in stadiul de productie pilot la doi producatori din Asia.

Compania a prezentat un prototip al bateriei in cadrul targului CES din 2015. Bateria este formata din cristale minuscule, numite NanoDots, care maresc foarte mult viteza si eficienta acestor baterii.

Astfel, un smartphone care foloseste acest tip de baterie ar putea fi complet incarcat in doar 5 minute.

Mai mult, aceasta tehnologie ar putea fi folosita pe viitor si pentru a incarca o masina electrica in 5 minute, spun reprezentantii companiei.

FlashBattery combina nano-materiale si componente organice obtinute din lanturi de aminoacizi, care sunt dispuse in straturi. Acestea sunt substante chimice sintetizate din molecule organice de origine non-biologica.

In plus, noul tip de baterie este compus din materiale care nu sunt inflamabile, astfel incat riscul de explozie este foarte mic.