Medicii avertizeaza ca aceasta afectiune apare din ce in ce mai frecvent.

"Degetul de smartphone" (smartphone thumb) este o afectiune care apare din cauza tastarii frecvente pe ecranul unui telefon.

Afectiunea apare la degetul mare al mainii, care este folosit de obicei pentru a scrie mesaje. Aceste miscari repetitive sunt anormale si in timp pot duce la dureri si chiar la artrita la articulatia degetului, scrie Daily Mail.

Boala este numita formal tendinita si este o inflamatia care apare la tendoane. Poate sa apara brusc, in urma unei traume in acel loc sau in timp, din cauza unei miscarii repetitive.

Tendinita la degete este deseori intalnita la muncitorii din fabrica, la cei care se ocupa de gradinarit sau de alte munci fizice care presupun miscari repetitive ale mainii.

In cazul "degetul de smartphone", articulatia suprasolicitata se slabeste, iar oasele degetului incep sa se miste anormal. Studiul privind aceasta afectiune a inceput in anul 2010, la Clinica Mayo din Rochester.

Problema apare din cauza miscarilor anormale pe care le fac oamenii atunci cand tasteaza pe ecranul unui smartphone, folosind degetul mare.

De aceea, medicii ne recomanda sa folosim si alte degete pentru a scrie pe telefon, nu doar degetul mare. De asemenea, exercitiile de intindere pentru degete si incheietura pot fi de mare ajutor.