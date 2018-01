Gadgeturile produse sub brandul Asha erau la granita dintre smartphone si telefon mobil clasic.

Telefoanele Asha produse de Nokia erau foarte ieftine si ofereau functii de baza, precum accesul la retelele de socializare. Cu toate acestea, nu era vorba de un smartphone in adevaratul sens al cuvantului.

Fabricarea seriei Asha a fost oprita in 2014, insa ar putea fi reluata in curand.

HMD Global a cerut recent Oficiului pentru Drepturi de Autor din Uniunea Europeana ca numele Asha sa fie trecut in portofoliul sau. Prin urmare, are in vedere sa fabrice telefoane sub acest brand, scrie Android Authority.

Nimeni nu stie cand se vor intoarce pe piata telefoanele Asha, insa HMD este acum interesat sa lanseze modelul Nokia 1, care este un telefon foarte ieftin.

In concluzie, compania finlandeza pare interesata sa se afirme in continuare pe piata telefoanelor low-cost, iar Asha ar fi o continuare fireasca.