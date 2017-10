Cei de la CNET au facut un test comparativ intre camerele foto ale celor doua telefoane premium.

Camera foto de la smartphone devine din ce in ce mai mult o specificatie foarte importanta. Multi renunta la aparatele foto sau la camerele video si aleg sa foloseasca telefonul mobil si pentru fotografiere si filmare.

De aceea, jurnalistii de la CNET au facut o comparatie intre camerele celor mai bune telefoane din acest moment: marii rivali Galaxy Note 8 si iPhone 8 Plus. In urma testelor, ei au observat cateva diferente foarte interesante.

Samsung se bazeaza foarte mult pe optiunea HDR, care surprinde mai bine detaliile si umbrele, insa are si dezavantaje. De exemplu, culoarea pielii nu arata foarte bine, pare mai stearsa, dupa cum se poate vedea si in aceasta imagine.

(In stanga poza facuta cu NOte 8, in dreapta fotografie realizata cu iPhone 8 Plus)

La capitolul auto-focus, Note 8 este mult mai rapid si mai tehnic, dar iPhone 8 Plus obtine poze mult mai artistice, mai frumoase, chiar daca focusul este mai lent.

Stabilizarea optica si digitala a imaginii este insa mai buna la Note 8.

Camera frontala este categoric mai performanta la iPhone 8 Plus, putand realiza inclusiv filmare slow-motion.

(In stanga Note 8, in dreapta iPhone 8 Plus)

Telefonul celor de la Apple este mai bun si cand trebuie sa fotografieze contre-jour, asigurand un contrast mai bun al imaginii.

Clipurile video, chiar daca se vad mai bine pe ecranul AMOLED de la Note 8, daca sunt vizionate pe un calculator arata complet diferit. In acest caz, castigatorul este tot iPhone 8 Plus, care realizeaza o filmare mai clara.

Cei de la CNET considera ca iPhone 8 Plus are camere foto mai bune, insa depinde foarte mult si de preferinta utilizatorilor si ce anume isi doreste fiecare de la o fotografie.