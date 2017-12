Un designer a realizat conceptul unui iPhone X accesibil.

Pornind de la modelul iPhone 5c, lansat de Apple in 2013, designerul Martin Hajek a realizat un concept care prezinta un posibil iPhone X ieftin.

Telefonul ar avea, la fel ca modelul din 2013, o carcasa din plastic si ar fi disponibil in mai multe variante de culori, scrie Phone Arena.

Astfel, iPhone Xc nu doar ca ar fi mult mai ieftin ca versiunea initiala, ci ar veni cu multe alte avantaje.

Fiind de plastic, va fi mai rezistent si nu se va sparge asa de usor. In plus, avand carcasa colorata poate fi folosit si fara o husa speciala, iar repararea lui nu ar atinge costuri uriase, ca in cazul iPhone X.

Din pacate, nu exista nicio dovada ca Apple va lansa anul viitor un iPhone X din plastic, insa au aparut deja zvonuri privind producerea unui model mai accesibil.