Noul flagship a fost lansat in magazine pe 16 martie.

La doar cateva zile dupa lansarea comerciala a lui Galaxy S9, unii comercianti vin cu oferte speciale. Cea mai rentabila varianta este sa cumperi telefonul cu abonament, de la un furnizor de telefonie mobila.

La Vodafone, spre exemplu, Galaxy S9 poate fi achizitionat la doar 349 euro, cu abonament RED 45 pentru 2 ani. Galaxy S9 Plus costa 439 euro, la aceeasi oferta.

Si la Orange poate fi comandat noul flagship, insa ceva mai scump: 449 euro cu abonament Orange Me 43, sau 548 euro pentru versiunea Plus, la aceeasi oferta.

La liber, in magazine, Galaxy S9 costa in jur de 3.899 lei (la Cel.ro si eMAG), respectiv 4.399 lei pentru Galaxy S9 Plus.

Quick Mobile a lansat insa o oferta destul de buna, cu reducere: doar 3.599 lei pentru Galaxy S9 si 4.099 lei pentru S9 Plus.

Ramane de vazut cat de mult vor scadea preturile in urmatoarele luni.