Doua dintre cele trei telefoane din serie au ajuns deja in magazine, iar varful de gama poate fi precomandat.

Huawei P20 si P20 Lite, varianta mai accesibila a seriei, pot fi deja comandate si in magazinele din Romania. P20 Pro este disponibil deocamdata la precomanda.

La eMAG, spre exemplu, P20 Lite costa 1699 lei, iar P20 este 2.999 lei. Pentru P20 Pro va trebuie sa platiti nu mai putin de 3.899 lei. Aceleasi preturi sunt si pe EvoMAG.

O varianta mai accesibila este sa cumparati telefonul de la operatorii de telefonie mobila, cu prelungirea abonamentului actual sau cu abonament nou.

La Orange, P20 poate fi comandat cu doar 189 euro, la abonamentul Orange Me 43. P20 Pro costa 389 euro, cu Orange Me 43, iar P20 Lite este 85 de euro, cu abonament Orange Me 31.

Vodafone ofera Huawei P20 la doar 254 euro, pentru abonament Super RED 31, P20 Lite la 39 euro cu abonament Super RED 24 si P20 Pro la 234 euro, cu abonament Super RED 49.

Oferte interesante gasiti si la Telekom: Huawei P20 este 1999 lei cu abonament Mobil 16, iar P20 Pro este 2809 lei la acelasi abonament.

In oferta RCS & RDS gasim modelul P20 Lite, la 1699 lei cu abonament Digi Mobil.