Primele informatii despre telefoanele care vor fi lansate anul acesta mentioneaza trei noi modele.

Ming-Chi Kuo, analist la KGI Securities, a oferit cateva detalii despre noile modele pe care Apple le va lansa anul acesta.

Stim deja ca, pe langa iPhone SE 2, care va fi prezentat in vara, vor fi lansate alte trei modele, in toamna. Ele vor include o noua versiune iPhone X, un iPhone X Plus si un model mai ieftin, cu ecran LCD.

Acesta din urma (vezi foto) s-ar putea bucura de mai mult succes, pentru ca va fi ceva mai ieftin, neavand ecran OLED. Cu toate acestea, va fi un telefon foarte bun.

Va avea ecran de 6,1 inci, LCD Full Active, care va permite un design cu margini extrem de subtiri, de cel mult 0,5 mm, scrie Mac Rumors.

Prin urmare, si acest model va avea ecran edge-to-edge, FaceID si Animoji. Bateria va fi dintr-o singura celula, cu o capacitate de 2.850-2.950 mAh. Pretul de pornire va fi cuprins intre 700 si 800 de dolari.

Noua generatie de iPhone X va fi cu siguranta si mai interesanta. Atat noul iPhone X cat si versiunea mai mare, de 6,5 inci, iPhone X Plus, vor avea 4GB de RAM.

De asemenea, modelul mai mare va avea o baterie de 3.300-3.400 mAh. E posibil ca aceste telefoane sa aiba bateria formata din doua celule, montate sub forma de L, astfel incat capacitatea ei sa fie mai mare cu pana la 10%.

In afara de aceste mici modificari, noile modele de iPhone X nu vor fi mult mai diferite fata de gadgetul lansat anul trecut, spune Kuo.