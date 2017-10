Un studiu recent arata ca pretul mediu de vanzare al smartphone-urilor a crescut fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Potrivit unui studiu, pretul mediu de vanzare al telefoanelor a crescut cu 7 procente in ultimul trimestru al acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Conform GfK, in ciuda cresterii din ce in ce mai mici a numarului de unitati vandute, producatorii de smartphone-uri reusesc sa-si creasca veniturile datorita cererii din ce in ce mai mari pentru smartphone-urile mai scumpe, care duce la cresterea pretului mediu de vanzare.

Desi cresterea vanzarilor in Q3 2017 este de doar 3%, cu 366,6 milioane de unitati livrate, valoarea vanarilor a ajuns la 116,8 miliarde de dolari, cu 10 procente mai mare decat aceeasi perioada a anului trecut.

Cresterile de vanzari si venituri vin in principal din trei regiuni: Europa Centrala si de Est, China si America Latina – regiuni care in mod traditional avantajau dispozitivele ieftine.

In Europa Centrala si de Est vanzarile au crescut cu 9 procente, insa, si mai important, regiunea inregistreaza cea mai mare crestere a veniturilor. Acestea au crescut in Q3 cu 26% de la an la an, ajungand la 5,4 miliarde de dolari.

Cea mai mare crestere in ceea ce priveste unitatile livrate se inregistreaza in America Latina. in principal datorita Braziliei, aici fiind vandute 27,8 milioane de unitati, cu 11% mai mult decat in 2016.

China, desi inregistreaza o crestere a vanzarilor cu doar 5 procente, aduce o crestere a veniturilor de 20% fata de acelasi trimestru al anului trecut, semn ca si aici a crescut cererea pentru smartphone-urile mai scumpe.

Sursa: News.ro