Nokia a relansat oficial noul 3310, insa un numar mare de utilizatori vor fi dezamagiti.

Noul Nokia 3310 poate rezista aproape o luna in standby, are jocul Snake, un ecra color de 2.4 inch si o camera de 2MP. Problema cea mai mare insa este faptul ca telefonul nu va functiona in anumite tari!

Nokia a confirmat ca noul 3310 va functiona pe 2G insa aceasta frecventa nu mai este folosita in multe tari avansate precum Canada si SUA iar acelasi lucru urmeaza sa se intample si in Australia.

Pana in acest moment Canada, Australia, Singapore, Elvetia, Taiwan si SUA au inchis majoritatea retelelor 2G sau planuiesc sa o faca in viitorul apropiat. Ceea ce inseamna ca un utilizator care are acest telefon nu se va putea conecta la vreo retea daca merge in acest tari!

In Romania, momentan, frecventa 2G este in continuare folosita astfel ca Nokia 3310 va putea functiona fara probleme la noi.