Romanii prefera telefoanele dual-SIM, cu conexiune 4G si ecrane mai mari.

Piata de smartphone-uri din Romania a stagnat oarecum in 2017, dupa mai multi ani de crestere rapida, in conditiile in care numarul de unitati vandute a scazut usor cu aproape 4% pana la 3,1 milioane unitati, dar valoarea pietei a fost similara cu cea din 2016, la 687 milioane dolari, potrivit International Data Corporation (IDC).

Acest rezultat a fost unul dezamagitor pentru multi producatori, avand in vedere ca economia romaneasca a crescut cu 7% in 2017 comparativ cu 2016, si in ultimul trimestru al anului trecut a avut cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana.

"Romanii incep sa cumpere telefoane mai sofisticate. Acum aleg in principal dispozitive 4G, cu ecrane mai mari decat pana acum. Revenirea economica s-a reflectat in tranzitia spre telefoanele din intervalul de pret 200-300 de dolari, precum si spre modelele premium, care sunt acum cele mai importante categorii in termeni de volum de pe piata de smartphone", a declarat analistul IDC, Alexandra Rotaru.

Grupul sud-coreean Samsung si-a pastrat pozitia de lider pe piata de smartphone-uri din Romania. Asa cum se intampla si pe alte piete din Europa Centrala si de Est, liderul Samsung este concurat de grupul chinez Huawei, care si-a majorat livrarile in Romania in fiecare trimestru din 2017, iar in ultimele trei luni ale anului trecut a fost responsabil pentru mai mult de 20% din piata.

De asemenea, relansarea smartphone-urilor marca Nokia a avut succes in Romania, o tara unde telefoanele mobile traditionale s-au vandut bine in mod traditional. Noile smartphone-uri marca Nokia au controlat 4,8% din piata, cel mai mare procent din orice tara din Europa Centrala si de Est.

Ca urmare a cresterii competitiei, producatorul local Allview a inregistrat o scadere a livrarilor de smartphone-uri cu 40% in 2017, comparativ cu 2016. Portofoliul de telefoane Allview, majoritatea dispozitive 3G, au fost ocolite de consumatori, care au optat pentru modele 4G cu ecrane mai mari, de la producatorii internationali.

Majoritatea romanilor cumpara telefoane dual-SIM, care controleaza aproape trei sferturi atat din piata de smartphone-uri cat si in cazul pietei de telefoane mobile traditionale.

Potrivit estimarilor IDC, piata de smartphone-uri din Romania va inregistra o crestere moderata incepand din 2018, iar primele modele 5G vor fi introduse in 2020.

Sursa: Agerpres