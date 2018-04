Un memo intern incearca sa-i descurajaze pe angajatii care ar fi tentati sa "scape" diferite informatii sau imagini.

In documentul intern trimis angajatilor si publicat de Bloomberg, angajatii Apple sunt avertizati printr-un limbaj foarte dur ca daca nu vor respecta regulile interne si vor oferi presei informatii neautorizate, vor avea serios de suferit.

Ei vor fi concediati, iar apoi le va fi foarte greu sa-si gaseasca un alt loc de munca. In plus, unii risca sa fie chiar arestati, se mentioneaza in memo. De altfel, anul trecut Apple a identificat 29 de "informatori", iar 12 dintre ei au ajuns in arest.

Documentul prezinta cateva situatii in care angajatii Apple au furnizat ilegal detalii jurnalistilor. Este vorba despre sistemul de operare in care erau incluse detalii despre iPhone X, dar si despre schimbarile care vir fi aduse de iOS 12.

Totodata, in acest memo compania le recomanda angajatilor Apple sa nu se imprieteneasca cu jurnalisti sau bloggeri, pentru a nu risca sa fie "trasi de limba" de catre acestia.

Documentul este semnat de Greg Joswiak, care mentioneaza la final ca Apple vrea sa protejeze secretele de fabricare, din mai multe motive.

In primul rand, orice detalii despre un nou produs va duce la scaderea vanzarilor pentru produsele actuale. In plus, in momentul lansarii, oamenii vor fi mai putin interesati de produsul nou, iar competitia va avea timp sa vina un gadget sau serviciu similar.

In memo, angajatii sunt asigurati ca le va fi imposibil sa scape fara sa fie prinsi, daca vor oferi informatii confidentiale.

Foto: Getty Images