Anul 2018 va fi foarte interesant pentru fanii producatorului din China.

Cei de la Phone Arena au publicat primele informatii obtinute despre planurile pe anul viitor ale companiei Huawei.

Astfel, in primul trimestru al anului, Huawei va avea grija ca noile modele din seria Mate 10 sa fie disponibile pe mai multe piete.

Vom avea insa si o surpriza: trei noi telefoane vor fi prezentate in aceasta perioada. Numele lor de cod: Maya, Salina si Honor 1. Nu stim insa care vor fi numele sub care vor fi lansate, nici detalii despre acestea.

Tot acum vor fi anuntate si cateva accesorii: bratara de fitness A2, Huawei 360 Camera, router wireless B618.

In al doilea trimestru din 2018, Huawei va prezenta seria P, care va include, ca si pana acum, trei telefoane: Huawei P11, P11 Plus si P11 Lite. De asemenea, va fi anuntat si al doilea telefon sub brandul Honor.

In trimestrul al treilea va fi lansat al treilea telefon sub brandul Honor, insa finalul anului va fi cel mai aglomerat pentru producatorul chinez. Vor fi lansate telefoanele din seria Mate, plus al patrulea telefon Honor.