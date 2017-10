Cei de la Business Insider au facut o comparatie inedita intre modelele de iPhone.

In ultima perioada, Apple nu mai promoveaza vechile modele, incurajand clientii sa cumpere noile versiuni, iPhone 8 si 8 Plus, sau chiar sa astepte iPhone X.

Totusi, cei care vor un telefon Apple pot face alegeri mai inspirate, daca sunt bine informati, scriu cei de la Business Insider.

Pentru fanii Apple care isi doresc un telefon puternic si rezistent, dar si accesibil ca pret, jurnalistii de la Business Insider recomanda vechiul model, iPhone SE.

Acest telefon s-a ieftinit considerabil dupa lansarea iPhone X, ajungand ca coste numai 350 de dolari (aproximativ 1.600 lei in Romania).

Desi nu se numara printre modelele foarte vandute, iPhone SE este un smartphone foarte bun. Are multe specificatii similare cu iPhone 6S. Spre exemplu, cipul Apple A9 CPU, care ii asigura o performanta foarte buna, similara cu alte modele si chiar cu iPad.

Camera principala este la fel de buna ca iPhone 6S, iar in plus are mufa jack pentru casti, detaliu care nu mai este intalnit la alte modele de iPhone, mai noi.

Singurul minus care poate fi punctat este dimensiunea mai mica a telefonului. Insa, pentru unii utilizatori marimea redusa poate fi un beneficiu, nu un dezavantaj.

Pentru cei care isi doresc totusi un telefon ceva mai mare, dar la fel de bun si accesibil, cei de la Business Insider recomanda iPhone 6S. Pretul de pornire este in prezent de la 450 dolari (2.500 lei in Romania).