Multi dintre noi fac aceste greseli atunci cand vor sa-si schimbe telefonul.

Cei de la Android Authority au intocmit o lista cu cele mai mari 5 greseli pe care le fac oamenii atunci cand vor sa-si cumpere un nou smartphone.

Desigur, nu sunt singurele greseli, insa acestea sunt cele mai frecvente si ne pot dauna cel mai mult. Iata ce trebuie sa evitam, ca sa fim siguri ca am cumparat un gadget bun, de care sa fim multumiti macar un an.

1.Cumparam un telefon prea scump

Sigur ca nu este placut sa ne facem calcule si sa vedem ca nu ne permitem un telefon prea scump. Dar e foarte rau daca decidem sa cumparam unul pe care de fapt nu ni-l putem permite.

De aceea, trebuie mai intai sa stabilim bugetul de care dispunem pentru telefon si abia apoi sa ne alegem modelul dorit. Nu e deloc o idee buna sa intram in datorii si sa nu ne putem achita facturile, din cauza creditului pentru telefon.

2.Alegem telefonul in functie de brand

O alta greseala frecventa si foarte grava este sa alegem telefonul doar in functie de numele brandului. Adica preferam din start telefonul produs de o companie cunoscuta si refuzam sa ne interesam de produsele mai putin faimoase.

Astfel, vom rata ocazii foate bune. OnePlus, de exemplu, produce telefoane la fel de bune ca rivalele sale mai cunoscute, iar pretul este mult mai mic. Spre exemplu, putem cumpara un OnePlus 5T, care este la fel de performant ca Galaxy S8, pentru numai 225 dolari.

Trebuie sa tinem cont ca nu este o regula ca marile companii sa ofere automat telefoane de o calitate mai buna ca producatorii mai mici. De obicei, platim sume foarte mari doar pentru numele brandului de pe telefon, nu neaparat pentru calitatea lui deosebita.

3.Cumparam un telefon fara sa stim ce ne dorim de la el

E foarte important sa ne intrebam de la bun inceput de ce ne dorim un nou telefon si ce anume ne intereseaza: camera foto, procesorul, memoria, puterea bateriei, aspectul?

Dupa ce ne clarificam aceste detalii, ne va fi mult mai usor sa alegem telefonul potrivit, pentru ca vom restrange considerabil numarul optiunilor. Vom lua in calcul numai modelele care au specificatiile pe care ni le dorim.

4.Excludem din start telefoanele mai vechi

Deseori, nici nu vrem sa ne gandim ca am putea cumpara un model mai vechi. Totusi, unele telefoane produse cu un an sau doi in urma pot fi la fel de bune ca modelele mai noi, sau chiar mai performante. Iar marele avantaj este ca sunt mult mai ieftine.

Trebuie sa tinem cont ca de cele mai multe ori un smartphone lansat anul acesta are doar putine imbunatatiri la nivel de performanta fata de versiunea de anul trecut. Iar alteori este schimbat numai ca design. Spre exemplu, cei de la Android Authority precizeaza ca un Galaxy S7 Edge este la fel de bun ca un S8. Iar pretul este mult mai mic: 500 de dolari in loc de 725.

5.Nu avem rabdare sa cautam oferte

De multe ori luam decizia de a cumpara un nou telefon foarte repede si nu mai vrem sa pierdem timpul cautand in multe magazine. Din cauza asta, riscam sa ratam oferte foarte bune.

De aceea, ar fi bine sa comparam mai intai produsele oferite de mai multe magazine, pentru ca e posibil sa gasim telefonul dorit la un pret mult mai mic. In acest fel putem face economii importante. E adevarat ca este nevoie de timp pentru cercetare, insa merita.

O alta ocazie buna este sa profitam de promotii, precum Black Friday sau alte evenimente similare, pe care le gasim aproape tot anul.

Aceste sunt cele mai frecvente greseli, insa expertii au si alte sfaturi pentru noi: