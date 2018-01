La final de an, Phone Arena prezinta lista celor mai asteptate telefoane care vor fi lansate in 2018.

Dupa ce au realizat topul celor mai bune modele de smartphone lansate in 2017, expertii vorbesc deja despre telefoanele premium care vor fi prezentate anul viitor.

Chiar daca nu toate informatiile sunt confirmate oficial, stim deja destule detalii despre cele mai importante gadgeturi.

Desigur, e posibil ca unele specificatii sa se schimbe pana la momentul lansarii, dar ne putem face deja o idee despre cele mai bune telefoane din 2018.

Telefoanele premium cu Android vor avea probabil procesor Snapdragon 845, iar Apple va consolida sistemul FaceID si va aduce imbunatatiri in domeniul Realitatii Augmentate pentru succesorul lui iPhone X.

Iata lista celor mai asteptate telefoane premium din 2018:

Sony Xperia XZ Premium (2018)

Telefonul va fi lansat in vara anului viitor. Modelul va avea ecran edge-to-edge, o specificatie pe care si Sony o va adopta in sfarsit, dupa multi alti producatori. Rezolutia 4K, intalnita deja pe modelul XZ Premium din 2017, va fi mentinuta si anul viitor.

Xiaomi Mi Mix 3

Cu un design deosebit, fara margini si la un pret accesibil, noul smartphone va fi lansat in toamna anului viitor. Va semana foarte mult cu Mi Mix 2, insa va avea un pret ceva mai mare si cateva imbunatatiri la nivel de performanta.

Nokia 9

Urmatorul flagship Nokia va avea o camera foto impresionanta, cu lentile Zeiss. Insa deocamdata nu cunoastem foarte multe informatii despre acest model. Telefonul va fi lansat in primavara lui 2018 si ar putea fi primul smartphone Nokia cu ecran edge-to-edge.

Huawei P11 si Mate 11

Ca si pana acum, al treilea producator de smartphone din lume va lansa in primavara urmatoarea serie P, urmand ca seria Mate sa fie prezentata in toamna lui 2018.

Specialistii cred ca urmatorul flagship P11 va avea ecran edge-to-edge, insa la un pret mai accesibil ca telefoanele Samsung sau Apple.

In plus, Huawei va impresiona in continuare cu propria linie de procesoare Kirin si cu imbunatatiri in domeniul inteligentei artificiale.

Moto Z3 Force

Noul smartphone Motorola, care va fi lansat in vara lui 2018, se va lauda cu ecran "incasabil" ShatterShield si cu o structura modulara.

Essential Phone 2

Lansat cu o promovare agresiva anul acesta, Essential Phone lasa mult de dorit in privinta sistemului de operare si a camerei foto. In plus, pretul telefonului este foarte mare avand in vedere specificatiile.

Totusi, e posibil ca urmatorul model, care se va lansa in vara lui 2018, sa fie mai bine conceput si la un pret mai accesibil.

HTC U12

Urmasul modelului de succes HTC U11, U12 va avea ecran fara margini, o camera foto mai buna si imbunatatiri pentru optiunea HTC Sense. Va fi un flagship deosebit, iar lansarea va avea loc in primavara anului 2018.

LG G7 si V40

Cele doua modele premium care vor fi lansate in 2018 vor avea cateva imbunatatiri fara de versiunile anterioare. G7 va fi lansat in primavara si va avea dimensiuni ceva mai mici comparativ cu G6, iar V40 va fi prezentat in toamna.

OnePlus 6 si 6T

Desi este pe piata de numai 4 ani, compania OnePlus si-a format deja o nisa, lansand telefoane foarte bune. Expertii spera ca modelele care vor fi lansate anul acesta sa aiba o camera foto mai performanta, astfel incat sa fie cu adevarat un flagship. Citeste aici mai multe detalii despre OnePlus 6.

Google Pixel 3 si 3XL

Spre deosebire de alte telefoane cu Android, Pixel primeste mult mai repede update la software, are camere foto foarte bune si procesor puternic.

Noile modele care vor fi lansate in toamna anului 2018, Pixel 3 si 3 XL, ar trebui sa imbunatateasca totusi calitatea ecranului.

Galaxy S9 si Note 9

Ca si in alti ani, seria Galaxy S va fi lansata in primavara si va consta intr-un model mai mare (varianta Plus) si unul mai mic.

Conforma unor zvonuri, noile telefoane Samsung ar putea avea senzor de amprenta intregrat in ecran, o imbunatatire pe care fanii brandului o asteapta de mai mult timp.

Aceasta specificatie ar putea fi intalnita pe Galaxy S9, S9 Plus, dar si pe Note 9, noul phablet care va fi lansat in toamna.

iPhone Xs, 8s si 8s Plus

Nu stim cum se vor numi urmatoarele modele de iPhone, insa expertii folosesc deja variantele de mai sus, pornind de la denumirea telefoanelor lansate in 2017.

Succesorul lui iPhone X, numit iPhone Xs, va avea probabil un design similar, dar imbunatatiri la nivelul camerei foto si sistemului de operare.

Deocamdata nu cunoastem alte informatii si nici daca succesorul lui iPhone 8 va copia aspectul iPhone X, sau daca va pastra senzorul Touch ID. Toate modelele vor fi lansate in septembrie 2018.