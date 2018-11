Vorbim despre categoria celor mai întâlnite modele de telefoane mobile, care sunt capabile să ofere performanțe spectaculoase alături de un procesor Snapdragon 845.

Dacă ești în căutarea unui telefon nou, te poți mulțumi și cu 4GB RAM, în cazul în care nu vrei să ai o mică uzină în palmă, însă cei 6GB RAM pot fi mai utili pentru viitor. Privim acum asupra modelelor din care poți alege și care vin cu 6GB RAM.



Huawei P20 Pro

Este cel mai puternic și mai spectaculos telefon lansat de Huawei până acum și de departe cel mai bun telefon care a fost produs vreodată de chinezi. Are un ecran OLED de 6.1 inch, un sistem de cameră triplă pe spate, de 20, 40 și 8MP. Sub carcasă regăsim un procesor Kirin 970 și 128 sau 256GB spațiu de stocare.

Samsung Galaxy S9 Plus

Dacă ne uităm la caracteristicile tehnice ale acestui telefon, Samsung Galaxy S9 Plus vine cu trei puncte de top printre toate telefoanele. Are un ecran Super AMOLED 6.2 inch, cu o rezoluție de 2960x1440, 256GB spațiu de stocare și o baterie de 3500mAh. De asemenea, acest model se laudă cu un procesor Exynos 9810, pentru cei care sunt din fara SUA și are un sistem dual de camere foto mult îmbunătățit față de S8.

Samsung Galaxy Note 9



Este unul dintre cele mai bune telefoane de 6GB RAM pe care poți pune mâna în acest moment. Are procesorul Exynos 9810, un ecran mare și curbat și vine cu celebrul S Pen. Acest model este rezistent la apă și poate permite până la 518GB spațiu de stocare.

OnePlus 6

Ieșim din universul Samsung și mergem spre modelul OnePlus 6 care impresioneazaă datorită performanțelor sale, cu 6GB RAM, un procesor Snapdragon 845, un display AMOLED de 6.28 inch și un design premium. Și la capitolul baterie este un telefon remarcabil, fiind dotat cu o baterie de 3300 mAh.

Honor View 10

Ne îndreptăm acum spre un model surprinzător, dar foarte bun. Deși este un telefon de clasă medie, are 128GB spațiu de stocare, un ecran de 5.99 inch LCD și două camere, de 16MP și 20 MP care permite realizarea unor fotografii extrem de reușite. De asemenea, acest telefon este dotat cu un procesor Koron 970 și are o baterie de 3750 mAh.

