Iata cateva modele de telefoane ieftine, dar bune, pe care le putem gasi in magazine in 2018.

Telefoanele ieftine nu beneficiaza de lansari spectaculoase si nici de prea multa atentie din partea presei de specialitate. Cu toate acestea, ele reprezinta o nisa importanta, pentru ca asigura functiile de baza si sunt cea mai buna alegere pentru cei care nu dispun de un buget generos.

Din fericire, producatorii de smartphone stiu prea bine asta si lanseaza aproape in fiecare an inclusiv gadgeturi accesibile. Nokia, spre exemplu, a lansat de curand, in cadrul MWC 2018, mai multe telefoane, inclusiv mid-range si telefoane ieftine.

Nokia 1 este considerat cel mai ieftin smartphone Android de pana acum, dar telefonul nu se gaseste deocamdata pe piata. Pana cand va ajunge si in magazinele de la noi, poti alege dintre alte variante de smartphone care sunt deja disponibile.

Iata o scurta lista cu modele bune de telefoane ieftine, care costa pana in 800 de lei.

Nokia 2

Lansat de curand, in toamna anului 2017, Nokia 2 este unul dintre cele mai bune telefoane ieftine pe care le poti cumpara acum.

Are un design frumos, carcasa din metal si procesor quad-core Snapdragon 212 de 1,3 GHz. Are 1GB de RAM si 8GB spatiu de stocare, dar acesta poate fi extins cu un card microSD. Ecranul este de 5 inci, cu rezolutie 720p, are o camera principala de 8MP si una frontala de 5MP.

In prezent ruleaza Android 7 Nougat, dar in curand vom avea upgrade la Android 8.1 Oreo, prin urmare softul va merge foarte bine si vom avea o perfromanta buna avand in vedere specificatiile telefonului.

Punctul forte este insa bateria - de 4.100 mAh, dar stim deja ca Nokia este un brand celebru pentru rezistenta bateriilor de la telefoane.

Nokia 2 costa 479 lei la Flanco sau 449 lei la eMAG, dar poate fi gasit si in oferta companiilor de telefonie. La Vodafone, spre exemplu, costa numai 49 de euro, daca este cumparat cu un abonament Smart 11.

Motorola Moto E4

Un alt model foarte bun de telefon ieftin este Moto E4. Are procesor quad-core de 1,3 GHz, 2GB de RAM si 16GB spatiu de stocare. Ecranul este de 5 inci, cu rezolutie de 720p, camera principala are 8MP, camera frontala este de 5MP si baterie e destul de buna, de 2800 mAh. Sistemul de operare este Android 7.1 Nougat.

Motorola Moto E4 costa 549 lei la eMAG sau 599 lei la Flanco. Pentru o suma ceva mai mare (850 lei) poti cumpara modelul Moto E4 Plus, care vine cu o baterie uriasa, de 5.000 mAh, 3GB de RAM, ecran IPS LCD de 5,5 inci, camera principala de 13MP si senzor de amprenta. Prin urmare, daca iti doresti un smartphone ieftin, cu o baterie foarte mare, poti alege fara probleme Moto E4 Plus.

Honor 6A

Chiar daca nu este cel mai bun model din gama Honor, 6A este o buna alegere pentru cine isi doreste un telefon ieftin. Are specificatii foarte bune avand in vedere pretul destul de mic. Costa numai 650 lei la eMAG, respectiv 710 lei la Evomag.

Procesorul este octa-core Snapdragon 430 de 1,5 GHZ, are 3GB de RAM si 32GB spatiu de stocare, care se poate extinde pana la 256GB cu un card microSD.

Ecranul este de 5 inci, cu rezolutie 720 x 1280 pixeli, camera principala are 13MP, iar cea secundara 5MP si filmeaza la rezolutie 1080p. Bateria este de 3020 mAh, iar sistemul de operare Anderoid 7 Nougat.

Xiaomi Redmi 5A

Acest model este un telefon solid, dar cu design foarte placut, o camera foto buna si procesor destul de puternic. Are ecran de 5 inci cu rezolutie HD, procesor quad-core Snapdragon 425 de 1,4 GHz, 2GB de RAM si 16GB spatiu de stocare.

Camera principala are rezolutie de 13MP, cea secundara de 5MP si poate filma Full HD, la o rezolutie de 1920 x 1080p. Bateria este destul de buna, de 3.120 mAH. Sistemul de operare este Android 6.0 (MIUI 8). Redmi 5A costa 449 lei la eMAG sau 419 lei la PC Garage.

LG X Screen

Un model foarte interesant din gama telefoanelor ieftine, LG X Screen are un mic ecran secundar deasupra celui principal, care este "always on". Astfel, iti vei putea verifica mai rapid notificarile, fara sa fie nevoie sa atingi ecranul.

Este, cu siguranta, o functie deosebita, intalnita de obicei la telefoanele mai scumpe. Este adevarat ca LG X Screen costa ceva mai mult ca alte mode, dar pentru 799 lei, acest smartphone este foarte bun, daca ne uitam si la restul specificatiilor:

procesor quad-core de 1,2 GHz,

2GB de RAM si 16GB spatiu de stocare, care se poate mari pana la 256GB,

ecranul este IPS LCD de 4,9 inci, cu display secundar LCD de 1,76 inci, multitouch,

camera principala este foarte buna, de 13MP, iar cea secundara de 8MP,

bateria are 2300 mAh.

Acestea sunt doar cateva dintre modelele de telefoane ieftine pe care le poti gasi acum in magazine.

Surse: Android Authority, ZD Net, Mirror.co.uk, Tech Radar, Pocket Lint