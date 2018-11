Atunci când vorbim despre lumea telefoanelor Android, Samsung joacă un rol uriaș.

Gama telefoanelor acestui producător e îndeajuns de variată încât poți găsi modele cu prețuri începând de la câteva sute de lei, însă în același timp poți alege și dintre modele de top, ale căror prețuri se ridică la mii de lei.

Ne uităm astăzi asupra a 10 modele de Samsung care se potrivesc tuturor buzunarelor.

1. Samsung Galaxy Note 9



Aici vorbim în primul rând despre un phablet finisat excelent, puternic, spectaculos, cu un ecran de 6.4 inch QHD+ și un procesor Snapdragon 845 sau Exynos 9810. Are 8GB RAM și poate suporta extinderea capacității de stocare cu 512GB. Alături de S Pen care suportă Bluetooth Low Energy, acest model vine și cu o baterie de 4000 mAh, două camere de 12MP pe spate și un scaner pentru iris. Mai mult, acest telefon este rezistent la apă.



2. Samsung Galaxy S9 și S9 Plus

Cele două modele sunt dotate cu procesorul Snapdragon 845 sau Exynos 9810, în funcție de regiunea de comercializare, și dispun de display de 5.8 inch, respectiv 6.2 inch, pentru modelul Plus. Acesta din urmă are o cameră duală pe spate, 6GB RAM și o baterie de 3500 mAh.

3. Samsung Galaxy Note 8



Pentru cei care își doresc un telefon Samsung cu S Pen, dar care nu dispun de bugetul pentru un Note 9, atunci modelul de anul trecut poate fi o opțiune foarte bună. Note 8 are un display de 6.3 inch, o baterie de 3300 mAh, iar display-ul este cu adevărat spectaculos.

4. Samsung Galaxy A7 (2018)

Apariția lui Huawei P20 Pro pe piață cu acea cameră triplă pe spate a furat ochii utilizatorilor. Însă Samsung a lansat în 2018 modelul A7, care un sistem similar de camere, una de 8MP și un unghi de 120 de grade, alta de 24MP și a treia de adâncime, de 5MP. Telefonul are un display de 6 inch Full HD+, 6 GB RAm, o baterie de 3300 mAh și o cameră pentru selfie de 24MP.



5. Samsung Galaxy A8 și A8 Plus

Modelul A8 Plus este similar cu Galaxy A7 din 2018 în privința performanțelor. Are însă o singură cameră pe spate, dar vine cu o baterie mai mare, de 3500 mAh. Samsung Galaxy A8 vine cu un display de 5.6 inch, 4GB RAM și o baterie de 3000 mAh. Construcția ambelor telefoane este solidă și reprezintă două dintre cele mai bune opțiuni pentru piața medie a telefoanelor.

6. Samsung Galaxy A6 și A6 Plus

Să vorbim puțin despre fratele mai mare, A6 Plus, care vine cu un ecran Full HD+ de 6 inch, un procesor Snapdragon 450 și 4GB RAM. Pe spate putem regăsi o cameră duală, iar sub carcasă este o baterie de 3500 mAh.



7. Samsung Galaxy J7

Pentru cei care caută cu adevărat o variantă mai accesibilă din punct de vedere al prețului, atunci Samsung Galaxy J7 poate fi o alegere excelentă. Cu un display de 5.5 inch, rezoluție HD, 2GB RAM, 32 GB capacitate de stocare și două camere de 13MP, una pe spate și alta frontală, acest model își va face treaba foarte bine pentru utilizarea de zi cu zi.

8. Samsung Galaxy J3 (2018)





Versiunea din 2018 reprezintă o alegere și mai ieftină oferită de Samsung. Vorbim despre un telefon cu un display de 5 inch, un procesor Exynos 7570 și 2GB RAM. Camera principală este de 8MP, iar bateria este de 2600 mAh. Nu e cine știe ce, dar e un telefon pentru cei care nu vor să cheltuiască mult pentru un smartphone.



9. Samsung Galaxy J2 Core



Este cel mai ieftin telefon de pe listă și este o variantă excelentă pentru cei care sunt la primul lor smartphone sau pentru persoanele care nu au nevoie de un telefon inteligent, dar vor să fie mereu conectați la principalele aplicații. Vorbim despre un display de 4.7 inch, un procesor Exynos 3475 și 1GB RAM. Are o baterie de 2000 mAh și o cameră de 5MP.



10. Samsung Galaxy A4 Plus și A6 Plus

Reprezintă telefoane din zona medie și sunt destul de similare. Ambele au und isplay de 6 inch HD+ și un procesor Snapdragon 425 și baterie de 3300 mAh. Modelul Plus vine ăn schimb cu o cameră duală, cititor de amprentă și 4GB RAM.