Galaxy S8 se bucura de un succes neasteptat.

Potrivit unui oficial anonim care lucreaza pentru compania coreana, Galaxy S8 se vinde de doua ori mai bine ca modelul precedent, S7.

Astfel, S6 si S7 au avut nevoie de 75, respectiv 74 de zile ca sa atinga pragul de 10 milioane de exemplare vandute.

Galaxy S8 a reusit aceasta performanta in doar sase saptamani, scrie GSM Arena.

Expertii estimeaza ca, pana la finalul anului, Galaxy S8 s-ar putea vinde in aproximativ 60 de milioane de unitati, daca interesul fanilor se mentine la acest nivel.

In comparatie, Galaxy S7 s-a vandut in doar 48,5 milioane de unitati in primul an de la lansare.

Prin urmare, noul smartphone este un pariu castigat de Samsung, care a trecut printr-o perioada foarte dificila in urma dezastrului cu Note 7. Ramane insa de vazut daca si in urmatoarele luni cererea va fi la fel de mare pentru S8.