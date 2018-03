Multi utilizatori de smartphone se plang ca bateria de la telefon nu tine foarte mult si trebuie mereu incarcata.

Functionarea bateriei este afectata de multe aspecte. Mai ales utilizatorii de iPhone considera ca bateria se descarca mult prea repede, iar acest lucru ii deranjeaza.

Daca nu este vorba de o defectiune serioasa, bateria se poate descarca prea repede in anumite conditii, fara ca utilizatorii sa-si dea seama de acest lucru.

Cei de la ZD Net prezinta cele cinci situatii care trebuie evitate, pentru ca bateria de la smartphne se va descarca foarte repede.

1. Frigul



Temperaturile scazute reduc cel mai mult performanta bateriei. Chiar daca temperatura ideala pentru bateria unui telefon este in jur de 20 de grade Celsius, ea rezista destul de bine si la temperaturi cuprinse intre 5 si 45 de grade. Orice scadere sub 5 grade Celsius va duce la consumarea rapida a bateriei.

Sub nicio forma nu trebuie incarcata bateria la o temperatura sub 0 grade, pentru ca acest lucru o poate afecta iremediabil. Iarna este bine sa folosim o carcasa de protectie sau sa tinem telefonul in buzunar, ca sa il ferim de ger.

2. Lumina ecranului

Deschiderea frecventa a ecranului, mai ales pentru a verifica notificarile, duce la consumarea rapida a bateriei. O solutie buna este activarea functiei Auto-Brightness, care reduce consumul si ajusteaza automat luminozitatea ecranului la conditiile de mediu.

3. Semnalul slab

Putini utilizatori stiu ca telefonul se va descarca mai repede daca se afla intr-o zona cu semnal foarte slab. Desigur, si semnalul Wi-Fi slab intra in aceasta categorie.

Astfel, daca ne aflam intr-o zona cu semnal slab la telefon, putem trece telefonul in modul Avion, daca nu avem posibilitatea sa il tinem in priza.

4. Aplicatiile

Unele aplicatii pot consuma foarte mult din baterie. Inclusiv anumite erori care pot sa apara in aplicatii populare precum Facebook pot sa aiba acest efect, chiar daca aplicatia nu este folosita.

Este bine ca utilizatorii sa verifice, la setarile bateriei, care este motivul pentru care bateria se descarca mai repede decat ar fi normal.

5. Notificarile

Uneori bateria se consuma prea repede din cauza ca utilizatorul primeste foarte multe notificari. Chiar daca telefonul este blocat, ecranul se aprinde constant atunci cand vin notificarile.

Solutia este, evident, oprirea notificarile de la anumite aplicatii. Acest lucru se poate face prin setari, iar apoi utilizatorul poate dezactiva functia Show on Lock Screen de la fiecare aplicatie.