In ciuda problemelor cu Note7, Samsung a reusit performante remarcabile anul trecut.

In ciuda unui final de an dificil, Samsung a ramas pe primul loc in topul producatorilor de smartphone-uri in 2016, reusind sa vanda 308.5 milioane de telefoane, conform celor de la Strategy Analytics. Apple este la mare distanta pe locul 2 cu 215.5 milioane de telefoane vandute.

In ceea ce priveste profiturile, Apple este castigator detasat cu 44.9 miliarde de dolari din total de 53.7 miliarde de dolari ai intregii industrii! Daca Apple a avut aproximativ 80% la acest capitol, Samsung a avut totusi 14.6% sau 8.3 miliarde de dolari profit - in conditiile dezastrului Galaxy Note7, Samsung a reusit totusi cifre impresionante.

Huawei ramane pe locul 3 - doar seria Honor a strans 72.2 milioane de unitati vandute, in timp ce seria high-end a strans 65.7 milioane de unitati vandute. Xiaomi a avut o cadere fata de 2015, de la 65 de milioane de telefoane vandute la 46.4 milioane. Urmatoarii din top au fost Vivo (33.7 milioane seria X si 25.6 milioane seria Y) si Oppo (38.4 milioane seria R).