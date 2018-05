Brevetul a fost obtinut in luna martie.

Dupa Samsung si Huawei, Motorola are in plan fabricarea unui smartphone pliabil, care se poate extinde pentru a forma o tableta.

Compania a cerut brevetul in septembrie 2016 si a primit aprobarea in luna martie a acestui an, scrie Phone Arena.

Desenele pe care le vedem nu sunt insa foarte apreciate de experti. Este evidenta prezenta unei balamel chiar in mijlocul ecranului, acolo unde se va indoi telefonul.

Acest design aminteste foarte mult de modelul Axon M de la ZTE, prezentat drept primul telefon pliabil, dar care in realitate are doua ecrane.

Telefonul pliabil de la Motorola va veni cu o carcasa care ii va asigura protectie la socuri, dar si incarcare wireless.