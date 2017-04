Un producator mai putin cunoscut lanseaza un smartphone uimitor.

Compania chineazeasca Maze Mobile va lansa in curand un smartphone cu ecran edge-to-edge, similar gadgeturilor LG si Samsung.

Maze Alpha va avea partea din fata acoperita aproape complet cu un ecran, iar camera principala va fi duala, scriu cei de la Mashable.

Noul telefon a fost prezentat deja pe pagina oficiala Maze Mobile, iar expertii spun ca seamana putin cu Xiaomi Mi Mix.

Marginile laterale sunt aproape inexistente, insa partea de jos a telefonului are o margine mai lata, pentru butonul Home si camera frontala.

Evan Bass a scris pe contul sau de Twitter si specificatiile modelului, aflate pe cai neoficiale. Potrivit lui Bass, telefonul va surprinde si prin performantele sale.

Ecranul este full HD, de 6 inch, procesorul octa-core, memoria de 4 sau 6GB de RAM, iar spatiul de stocare de la 64 la 128 GB. Bateria va fi de 4000 mAh.

Camerele principale vor fi produse de Sony, iar una dintre ele va avea 13 megapixeli. Maze Alpha va functiona cu sistemul Android Nougat.

Deocamdata nu se stie cand va fi lansat acest smartphone si daca va fi accesibil si in afara Chinei. Punctul sau forte va fi insa pretul, foarte mic avand in vedere performantele si design-ul. Maze Mobile are deja pe piata un smartphone similar, Maze Blade, care costa numai 140 de dolari.