Fanii Apple nu au fost descurajati de pretul de 1.000 de dolari.

Vineri, in ziua lansarii oficiale, fanii Apple au format cozi uriase in fata magazinelor din intreaga lume, in unele cazuri chiar si noaptea, fara sa aiba garantia ca vor putea cumpara un iPhone X, relateaza Bloomberg.

La magazinul Apple din bulevardul Fifth Avenue din Manhattan, coada s-a intins de-a lungul 58th Street, a traverstat Madison, mergand spre Park Avenue.

Apple a permis accesul in magazin doar pentru cate 10 clienti o data, asa ca oamenii au avut mult de asteptat. Din fericire pentru ei, vremea din New York a fost neobisnuit de calda si insorita.

Un student in varsta de 19 ani s-a asezat la coada la 8 a.m. si dupa o ora coada abia inaintase. ”Mi-e teama ca nu au destule telefoane”, a spus el.

Scene similare au avut loc in toata lumea, reamintind de cozile formate in prima zi de vanzare a iPhone-urilor din 29 iunie 2007.

Precomenzile lansate de Apple saptamana trecuta s-au epuizat repede, livrarile fiind programate pana in decembrie. Apple a anuntat joi ca a marit capacitatea de productie, iar timpii de asteptare de sase saptamani vor fi redusi.

"Cozile au fost de doua ori decat ne-am asteptat, semnaland o cerere mare pentru iPhone X", a declarat Gene Munster, cofondator al firmei Loup Ventures, care evalueaza de ani de zile cozile din fata magazinelor Apple la lansarile de iPhone-uri.

Apple anticipeaza pentru sezonul sarbatorilor de iarna venituri record de 84-87 de miliarde de dolari, temperand temerile investitorilor ca problemele de productie vor limita vanzarile.

Filmele si fotografiile postate pe Twitter au aratat agenti de securitate care organizau coada din fata magazinului Apple Orchard Road din Singapore. in Sydney, fanii au venit la coada cu sezlonguri, in timp ce altii si-au vandut locurile la coada cu cateva ore inainte de lansare.

Coada de la magazinul Ginza Apple Store din Tokyo s-a intins la doua strazi distanta. La Londra, angajatii Apple i-au aclamat pe primii clienti care au iesit din magazin dupa cumpararea telefonului.

Apple este cunoscut pentru emotia creata in jurul lansarii unui nou iPhone, dar in ultimii ani precomenzile online si alte optiuni de cumparare au redus cozile din magazine.

In acest an, Apple a promovat intens iPhone X, iar noile functii, precum recunoaserea faciala si ecranul de la o margine la alta au marit cererea.

Directorul general al Apple, Tim Cook, a declarat joi ca cererea pentru iPhone X este "foarte, foarte mare", fara sa dea insa detalii.

Apple nu a mai raportat date privind vanzarile din weekend-ul lansarii unui iPhone incepand cu iPhone 7, precizand doar ca cererea a depasit oferta.

Totusi, compania nu a indicat daca va proceda la fel in cazul iPhone X. In octombrie, Apple nu a dezvaluit vanzarile de la lansarea iPhpne 8.

Apple a inregistrat cele mai mari vanzari intr-un weekend de lansare cu iPhone 6S si iPhone 6S Plus, in 2015, cu peste 13 milioane de telefoane.

