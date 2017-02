Vezi comunicatul oficial

Compania brasoveana Visual Fan, detinatoarea marcii Allview, a inregistrat in 2016 o crestere a cifrei de afaceri de peste 10 procente, comparativ cu anul anterior. Device-urile celui mai popular brand autohton au ajuns in 2016 in mainile a peste un milion si jumatate de utilizatori.

”In contextul luptei aprige dintre competitorii care activeaza pe piata IT&C, dar si a exigentelor tot mai crescute din partea clientilor, am reusit sa ne consolidam o pozitie importanta in topul preferintelor romanilor. E o pozitie care ne onoreaza si ne obliga sa ne straduim mai mult pentru a continua impreuna pe calea spre noi tehnologii uimitoare”, a declarat Lucian Peticila, General Manager Allview.

O crestere spectaculoasa in preferintele clientilor Allview a inregistrat gama Soul.

Terminalele din seria X3 Soul s-au bucurat de o crestere de 100%, spre deosebire de seria anterioara, X2 Soul. 10% din totalul cifrei de afaceri a fost generat pe pietele externe in care sunt exportate produsele Allview.

2016 a insemnat totodata intrarea Allview pe segmentul solutiilor smart home, odata cu lansarea proiectului Siebo Smart Home, un sistem care in formula completa include un numar impresionant de senzori, o oglinda inteligenta si o camera cu rol de unitate centrala.