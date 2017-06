Compania chinezeasca ZTE a lansat un smartphone cu specificatii incredibile.

Compania ZTE nu este un brand foarte cunoscut, insa incepe sa se remarce datorita produselor sale foarte performante. De asemenea, il are pe Cristiano Ronaldo ca imagine a a brandului.

Pe 1 iunie, ZTE a lansat un nou smartphone de top, care vine cu speficicatii in premiera mondiala pentru un smartphone.

Nubia Z17 are un ecran de 5,5 inchi cu display FHD. Camera frontala are 16MP, iar cea principala este duala: are o lentila de 23MP si una de 12MP.

Sistemul de camera dubla are un zoom optic 2x, zoom dinamic 10x si asigura efecte similare unui DSLR cand este setata in Modul Portret, scrie Android Authority.

Cele mai surprinzatoare specificatii ale telefonului sunt insa procesorul si memoria lui. Nubia Z17 este primul telefon Android care vine cu 8GB de RAM si al doilea telefon chinezesc cu procesor Snapdragon 835, dupa Xiaomi Mi 6.

Telefonul nu are insa mufa jack pentru casti si nici fanta pentru card microSD. Bateria este insa foarte buna, de 3.200 mAh. Totodata, Nubia Z17 este primul smartphone compatibil cu Qualcomm Quick Charge 4.0, sistem care incarca bateria de la 0 la 50% in doar 25 de minute.

Sistemul de operare este Android 7.1.1 Nougat. Nubia Z17 este de asemenea rezistent la apa, putand fi scufundat la o adancime de 1 metru.

Nubia Z17 este disponibil in mai multe variante. Modelul cu 6GB de RAM si 64 GB memorie interna costa 410 dolari, versiunea de mijloc, cu 6GB de RAM si 128GB ajunge la 500 de dolari, iar cea premium, cu 8GB de RAM si 128GB memoria interna, costa aproximativ 590 dolari.

Deocamdata acest model a fost lansat numai in China, unde poate fi comandat dupa data de 6 iunie.