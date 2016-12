Vloggerul Unbox Therapy a comandat si testat cel mai scump smartphone cu Android din lume.

Solarin este un smartphone de lux, produs de compania israeliana Sirin Labs. Supranumit "Rolls Royce al telefoanelor", modelul Solarin costa aproape 20.000 de dolari si este considerat si cel mai sigur din lume.

Dispune de un sistem de criptare AES de 256 biti, similar celor folosite de armata pentru protejarea comunicatiilor.

De asemenea, are un dispozitiv special de activare, chiar langa camera foto, dupa cum se poate vedea si in acest filmulet, care in doar cateva zile a depasit 4 milioane de vizualizari pe YouTube.

Vloggerul Unbox Therapy a vrut sa vada cum arata in realitate acest gadget si a publicat pe YouTube momentul in care deschide cutia si testeaza telefonul.

Carcasa telefonului este din fibra de carbon si aur. Solarin functioneaza cu un procesor Qualcomm Snapdragon 810 de 2GHz si promite o conexiune Wi-Fi mult mai buna decat alte telefoane, scrie Times of India.

Acest smartphone de lux are o camera principala de 23,8 megapixeli, cu autofocus laser si blitz in patru tonuri. Camera frontala are 8 megapixeli, blitz si stabilizare electrica a imaginii.

Telefonul are ecran rezistent Gorilla Glass 4 cu IPS si rezolutie 2K si diagonala de 5,5 inch. Sistemul de operare este Android 5,1.

Dimensiunile acestui gadget extravagant sunt: 78 mm latime, 159,8 mm lungime si 11,1 mm grosime, iar greutatea este de 250 grame.

Bateria este foarte performanta - 4.000mAh, care asigura 31 de ore de conversatie si aproape 2 saptamani in stand-by. Memoria RAM este de 4GB, iar spatiul de stocare maxim 128GB.

Solarin este rezistent la praf si la apa si poate fi comandat in patru variante de culoare.