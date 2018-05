Din dorinta omului de a scapa de cabluri, incarcarea wireless a dispozitivelor mobile a devenit un must have. Marii producatori de gadgeturi au rezolvat problema de compatibilitate cu noile standuri de incarcare fara fir, insa putine aparate vin inca din fabrica cu aceasta functie. Si, totusi, iti poti adapta mobilul pentru incarcarea wireless.

Marele avantaj al noilor platforme de incarcare fara fir (wireless charging pad) este acela ca te scapa de grija incarcatorului clasic, pe care de multe ori nu-l ai la tine cand ai mare nevoie de el. Singurul dezavantaj e ca nu toate dispozitivele mobile suporta aceasta tehnologie, insa acest neajuns poate fi usor corectat.

In prezent, standurile de incarcare wireless recunosc cu usurinta urmatoarele dispozitive din categoria smartphone:

Samsung Galaxy: S9, S9+, Note 8, S8, S8+, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, Note 5

Microsoft Lumnia: 1520, 1010, 930, 929, 928, 920

Google Nexus: 4, 5, 6, 7

Apple iPhone: 8, 8 Plus, X

LG: V30, G4, G3

Celelalte modele au nevoie de un intermediar și, spre norocul tau, exista chiar doua dispozitive care te pot ajuta sa-ți adaptezi mobilul.

Primul este carcasa de incarcare wireless, un adaptor pentru telefonul mobil care ii permite gadgetului tau sa se incarce fara a mai face apel la cabluri. Carcasa se ataseaza la fel ca una obisnuita. In functie de modelul telefonului mobil, o carcasa de incarcare wireless disponibila pe piata din Romania poate costa de la cateva zeci la cateva sute de lei.

Al doilea dispozitiv pe care il poti folosi pentru a-ti face mobilul compatibil cu incarcarea wireless este adaptorul de incarcare. El se conecteaza prin micro USB, la fel ca si incarcatorul clasic, cu fir. In comert, aceste dispozitive se comercializeaza separat, iar pretul unuia se ridica la cateva zeci de lei. Insa, magazinele de specialitate vand si kit-uri complete formate din standuri de incarcare (wireless charging pad) si adaptoare de incarcare, la preturi de circa 250-300 de lei.

Vezi mai jos cum adaptezi un Iphone pentru incarcare wireless!

Urmatoarele modele smartphone au nevoie de adaptoare sau de carcase speciale pentru a face posibila incarcarea wireless:

Apple: iPhone 5, 5S, 5SE, 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus

Samsung: Galaxy S5, S4, S3, Note 3, Note 2

Microsoft: Lumnia 930, 925, 830

Sony: Xperia Z3, Z2, Z