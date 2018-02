Dupa lansarea Galaxy S9, conducerea Samsung a anuntat ca urmatorul flagship va purta un nume complet diferit.

Urmasul lui Galaxy S9 nu se va numi S10, asa cum ar fi de asteptat. DJ Koh, CEO Samsung, a anuntat ca urmatorul flasghip va avea un nume diferit.

Mai exact, compania va pastra denumirea Galaxy, dar va renunta la litera S, devenita emblematica. In plus, e posibil ca in denumirea telefonului sa nu mai fie folosite nici cifre.

Nu stiu deocamdata cum se va numi noul smartphone, dar e posibil sa fie vorba de Galaxy X, despre care expertii cred ca va fi si primul telefon pliabil al companiei.

Prin urmare, Samsung ar putra recurge la un artificiu similar celui facut de Apple, cand a marcat 10 ani de la lansarea iPhone.

In loc sa lanseze iPhone 10 a lansat iPhone X (desi in acest caz X este 10 in litere romane). Astfel, in loc de Galaxy S10 vom avea probabil Galaxy X.

Daca acesta va fi sau nu un smartphone pliabil, ramane de vazut. Koh nu a oferit un raspuns concret la intrebare, precizand doar ca Samsung vrea sa ofere produse importante, de calitate, nu neaparat sa fie primul intr-un domeniu sau primul care lanseaza pe piata un anumit produs.