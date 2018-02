Samsung confirma ca va incepe curand productia in serie a ecranelor pliabile.

Producatorul sud-coreean a confirmat in sfarsit un zvon dezbatut in ultimele luni de experti si de fanii brandului. Anul acesta, Samsung va incepe sa produca in serie ecrane pliabile, pentru noile modele de smartphone.

Prin urmare, sunt sanse mari ca in 2018 sa fie lansat Galaxy X, primul smartphone pliabil al companiei.

De altfel, Samsung a prezentat luna trecuta cateva prototipuri de ecrane pliabile, in cadrul unei intalniri secrete cu investitori si distribuitori.

Este posibil ca telefonul pliabil pe care il va lansa sa aiba un ecran urias, de 7,3 inci cand este desfacut. Prin simpla apasare a unui buton, utilizatorul va putea desfasura ecranul, scrie Phone Arena.

Aceste schite reprezinta brevetul obtinut anul trecut de Samsung, pentru fabricarea telefonului pliabil. Ramane de vazut daca varianta finala a modelului va fi la fel ca telefonul din aceste imagini.