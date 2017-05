Benjamin Geskin continua seria de dezvaluiri despre iPhone 8. El a publicat un document intern trimis de compania Apple angajatilor sai din departamentului AppleCare.

Astfel, angajatilor li se cere sa nu lipseasca de la serviciu in perioada 17 septembrie - 4 noiembrie, cand vor avea loc Black Out Days.

Aceste zile presupun un volum foarte mare de munca si este necesara prezenta tuturor angajatilor. Acestia nu au voie sa isi ia concediu si nici zile libere fara plata, scrie Daily Mail.

Documentul precizeaza de asemenea ca in septembrie vor avea loc lansari de noi produse.

AppleCare Advisors & Leaders received an email.

So the September the 17th seems very very likely to be keynote day. pic.twitter.com/O6zlyB4fKx