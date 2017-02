Cei de la Wall Street Journal anunta ca Apple a luat decizia finala legata de unul dintre modelele de iPhone ce vor fi lansate in acest an.

Apple a decis sa adopte un display flexibil, curbat pe lateral, pentru unul dintre modele de iPhone ce va fi lansat in acest an si a facut comanda pentru suficiente componente pentru a porni productia in masa, scrie Wall Street Journal.

Cei de la Apple au cerut in luna noiembrie prototipuri pentru ecrane OLED similare cu cele folosite de Samsung. Iar cei de la Apple au decis sa foloseasca aceasta tehnologie iar unul dintre modelele de iPhone 8 ce vor fi lansate in luna septembrie va avea ecran OLED.

Folosirea display-urilor OLED le va permite celor de la Apple sa prezinte un telefon cu un nou aspect, urmand a fi prima schimbare majora de design de la iPhone 6 incoace, atunci cand Apple a stabilit un record in ceea ce priveste profitul.

Anul acesta se implinesc 10 ani de la momentul in care primul iPhone a ajuns pe piata iar anticipatia creata de iPhone-ul aniversar cu tehnologie ELOD a ajutat Apple sa stabileasca un nou record in ceea ce priveste pretul actiunilor. Conform WSJ, este de asteptat ca telefonul sa aiba un pret de aproximativ 1.000 de dolari.