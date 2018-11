Analistul Evan Blass a publicat pe Twitter detalii interesante despre inovațiile cu care va veni noul Samsung Galaxy S10.

În primul rând, telefonul va avea un nou tip de ecran, Infinit-O, cu un mic orificiu pentru camera de selfie. De asemenea, senzorul de amprentă va fi integrat în ecran și va fi ultrasonic.

Versiunea premium a telefonului (seria Galaxy S10 va avea trei modele de smartphone) va avea pe spate cameră foto triplă. Astfel, vom regăsi un senzor standard, unul wide și unul telephoto.

Few preliminary Galaxy S10 details:

- "Punch hole" style selfie cam cutout (sounds like Infinity-O display).

- Ultrasonic, in-display FPS

- Three rear cameras (standard/wide/tele)

- One UI over Android Pie