Apple investeste o suma record pentru asigurarea stocului de ecrane OLED.

Compania Apple a investit 2,7 miliarde de dolari in LG Display, pentru producerea de ecrane OLED. Este o dovada in plus ca urmatoarele modele de iPhone vor avea numai acest tip de ecran, incepand de anul viitor, scrie GSM Arena.

Practic, investitia este ca o plata in avans pentru ecranele de care Apple va avea nevoie pe viitor. Apple are un parteneriat cu Samsung pentru producerea de ecrane OLED, insa compania nu vrea sa depinda de un singur furnizor. De aceea va colabora si cu LG.

Mai mult, conform unor surse anonime, LG Display va construi o intreaga linie de productie de ecrane OLED special pentru iPhone. Suma investita de Apple este practic un avans pentru realizarea acestui proiect.

Si Google investeste in LG Display. Compania va plati aproximativ 900 milioane de dolari pentru ecranele OLED necesare viitoarelor modele Pixel.