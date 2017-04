Motorola anunta relansarea unui telefon de succes produs in 2004.

RAZR V3 s-a bucurat de mare succes dupa ce a fost lansat, in anul 2004. Chiar si acum fanii brandului isi aduc aminte cu placere de acest gadget. Acum, Moto Malaysia a decis sa il readuca in magazine, sub numele Moto Mod, scrie GSM Arena.

Compania a publicat pe contul oficial de Facebook o fotografie tease prin care anunta intoarcerea unui produs simbol al anilor 2000.

De data aceasta nu va fi doar o renastere a numelui RAZR, cum a fost in cazul variantelor DROID RAZR in 2011 si 2012. Moto Mod va fi o varianta noua si imbunatatita a vechiului RAZR, precizeaza conducerea companiei.