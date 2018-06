Xiaomi a mai dat o lovitura, noul varf de gama dovedindu-se un succes comercial inca din primele secunde.

Producatorul chinez a lansat pe piata noul flagship Xiaomi Mi 8. Stocul s-a epuizat foarte repede, in doar 37 de secunde.

Xiaomi Mi 8 costa numai 420 de dolari si are specificatii foarte bune. In plus, arata aproape identic cu iPhone X, singura diferenta de aspect fiind o mica margine in partea de jos a ecranului.

Procesorul este Snapdragon 845, memoria RAM este de 6GB, iar ca spatiu de stocare sunt disponibile variante cu 64GB, 128GB si 256GB.

In plus, camera foto duala de pe spate are 12MP si tehnologie AI, iar cea frontala este de 20MP.

Un detaliu deosebit: Mi 8 are tehnologie de recunoastere faciala 3D, fiind primul smartphone Android care vine cu aceasta specificatie.

Urmatoarea flash sale va avea loc pe 12 iunie, in China, scriu cei de la Phone Arena.