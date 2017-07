Potrivit GSM Arena, un nou telefon produs de Samsung a fost inregistrat cu numar de serie si specificatii impresionante pe GeekBench.

Modelul este SM-G9600, va rula Android 7.1.2, va avea procesor Qualcomm de 1.77 GHz si memorie RAM de 4GB. Expertii cred ca ar putea fi vorba de o varianta Mini a modelului Galaxy S sau de o editie Lite.

