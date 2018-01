Compania vivo a anuntat deja data prezentarii oficiale.

Noul smartphone vivo X20 PLus UD va fi primul telefon din lume care va avea senzor de amprenta integrat in ecran. Gadgetul va fi prezentat oficial pe 24 ianuarie, in cadrul unui eveniment organiza la Beijing.

In afara de inovatia cu amplasarea senzorului in spatele ecranului, telefonul va avea specificatii similare cu vechiul model, vivo X20 Plus: ecran AMOLED de 6,4 inci, display 18:9, procesor Snapdragon 660.

Noul smartphone va avea camera foto duala pe spate, de 12MP si 5MP. Memoria va fi de 4GB de RAM si spatiul de stocare 128GB. Conform informatiilor, telefonul va costa aproximativ 510 euro, scrie Mashable.

Cei de la GSM Arena au testat deja noul telefon si spun ca senzorul integrat in ecran functioneaza bine, dar ceva mai incet ca versiunile anterioare.

Senzorul este realizat de compania Synaptics, care a anuntat inovatia la targul de tehnologie CES 2018.