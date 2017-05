Noul ecran va fi prezentat in cadrul unei conferinte de profil, la Los Angeles.

Compania Samsung este cunoscuta pentru productia de ecrane flexibile. Acum a trecut insa la urmatorul nivel: anunta prezentarea primului ecran care se poate intinde printr-o simpla apasare.

Dispozitivul va fi prezentat in candrul conferintei Society for Information Display 2017, care are loc la Los Angeles.

Ecranul are o diagonala de 9.1 inchi si foloseste tehnologie OLED.

Spre deosebire de ecranele flexibile produse pana acum, care se puteau plia numai pe o parte, acesta poate fi indoit, rulat sau intins in orice directie, scrie Android Authority.

Ecranul se poate intinde aproximativ 12 mm, daca este apasat intr-o anumita directie. Dupa ce nu mai este apasat, revine singur la forma intitiala.

Noul display va putea fi folosit pe viitor pentru a produce telefoane cu ecrane mult mai rezistente, care nu se sparg.

Totodata, noile telefoane ar putea avea un ecran care isi mareste sau isi reduce dimensiunea, dupa cum este nevoie.