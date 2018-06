Oppo a prezentat noul flagship, Find X, care vine cu o inovatie interesanta.

Find X este un smartphone varf de gama care are o specificatie deosebita. Partea de sus a telefonului, unde se afla camerele foto si senzorul de scanare faciala, se poate ascunde in carcasa atunci cand nu este nevoie de ea.

Zona este actionata printr-un mecanism de tip slide/pop-up, atunci cand utilizatorul vrea sa deblocheze telefonul. In rest, camerele foto sunt ascunse. In acest fel, telefonul nu mai are nevoie de celebrul si controversatul "breton", care sa gazduiasca lentilele.

Sistemul de glisare rezista la peste 300.000 de actionari, sustin cei de la Oppo, dar expertii spun ca exista si neajunsuri. Spre exemplu, telefonul nu poate avea o carcasa, iar mecanismul ar putea sa cedeze daca este folosit foarte des.

Camerele principale de pe spatele telefonului sunt actionare tot prin acest mecanism, nefiind vizibile permanent.

Find X nu are senzor de amprenta, doar scanare faciala 3D ca iPhone X, iar raportul ecran-telefon este de 93,8%.

Si celelalte specificatii ale telefonului sunt impresionante:

procesor Snapdragon 845

8GB de RAM

256GB memorie interna

baterie de 3.730 mAh

camera frontala de 25MP

camera principala duala de 20MP+16MP

sistemul de operare este Android 8.1

Telefonul nu are incarcare wireless, nici mufa jack pentru casti.

Datorita acestei inovatii, care permite un ecran aproape complet fara margini si specificatiile unui model cu ecran decupat fara sa aiba nevoie de "breton", Find X este cu siguranta un telefon interesant.

Deocamdata nu exista informatii despre pret, nici despre momentul lansarii comerciale.