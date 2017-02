Samsung va prezenta noul flagship pe 28 martie.

Daca imaginile aparute pana acum aveau surse necunoscute, jurnalistul Evan Blass, cunoscut pentru dezvaluirile exclusive legate de telefoanele premium, a publicat o noua fotografie cu Samsung Galaxy S8.

Aceasta fotografie confirma dezvaluirile The Guardian de saptamana aceasta, inclusiv prezenta jack-ului de 3.5mm. Daca partea din spate a telefonului nu va suferi modificari mari fata de Galaxy S7, partea din fata reprezinta o transformare substantiala pentru flagship-ul Samsung.

Asa cum se asteaptau fanii si analistii, display-ul Galaxy S8 va ocupa aproape in totalitate partea din fata a ecranului, nemaifiind loc pentru senzorul de amprenta sau pentru logo-ul Samsung care se vor muta pe spate.

wIata specificatiile cele 2 telefoane lansate de Samsung:

Display: 5.8-inch or 6.2-inch QHD AMOLED display

Camere: 12-megapixel f/1.7 camera principala, 8-megapixel f/1.7 camera frontala

Procesor: Snapdragon 835 or Samsung Exynos (in functie de piata)

Spatiu de stocare: 64GB cu microSD

Memorie RAM: 4GB

Baterie: 3000mAh (5.8-inch model) si 3500mAh (6.2-inch model)

Altele: jack de 3.5mm, USB Type-C, rezistenta la apa